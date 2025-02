Gabriel Andronache, din nou lider de grup in Camera Deputatilor

Deputatul liberal brasovean Gabriel Andronache a fost reales in functia de lider al Grupului PNL din Camera Deputatilor, pozitie pe care o ocupa de aproape 10 ani. De altfel, el a tinut sa le multumeasca colegilor din PNL pentru "increderea exprimata prin reconfirmarea in functia de lider de grup".Totodata, parlamentarul brasovean a anuntat si care sunt obiectivele parlamentarilor din PNL in actuala sesiune parlamentara. El spune ca PNL va promova, prin initiative legislative, reducerea ... citește toată știrea