Deputatul brasovean Gabriel Andronache a fost reconfirmat in functia de lider al Grupului Parlamentar PNL din Camera Deputatilor, functie pe care a detinut-o si in anul 2021. Dupa ce a anuntat ca a fost reconfirmat in functie, Andronache le-a multumit colegilor din PNL pentru increderea acordata si a anuntat ca liberalii din Camera Deputatilor vor urmari ... citeste toata stirea