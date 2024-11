Gabriel Andronache (PNL) acuza PSD ca fura proiectele legislative ale liberalilor

Deputatul PNL de Brasov, Gabriel Andronache, ii acuza pe social-democrati ca au inceput sa se laude cu intiativele liberalilor, depuse in Parlament, si care se alfa in diverse faze spre aprobare."Am observat o tendinta foarte interesanta. Proiecte ale Partidul National Liberal aflate deja in procedura legislativa sunt preluate in programul de guvernare al PSD. De exemplu, exista doua proiecte legislative ale PNL aflate in Camera Deputatilor, care reglementeaza deja ceea ce propune PSD in ... citește toată știrea