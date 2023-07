Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a fost achitat definitiv miercuri, 26 iulie, in procesul in care a fost judecat pentru ucidere din culpa in urma accidentului rutier in care si-a pierdut viata politistul Bogdan Gigina.Gabriel Oprea a fost achitat definitiv, in dosarul politistului Bogdan Gigina. Decizia a fost luata miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti (CAB) la opt ani de la producerea accidentului rutier. Sentinta este definitiva.Oprea a fost achitat si in prima instanta, in ... citeste toata stirea