Gabriel Vaju, Asociatia ,,Pastravarii Fagarasului": ,,Virusul care a atacat pestii de la bazinele Complexului Albota a fost adus in zona"

PastraviIncidentul de la Pastravaria Albota privind boala septicemie hemoragica virala (S.H.V.) la pastravi a tras un semnal de alarma si pentru pastravarii din Esara Fagarasului. Specialistii in domeniu sustin ca virusul care a atacat pestii de la bazinele Complexului Albota a fost adus in zona.,,Sunt doua variante prin care boala a ajuns in zona noastra: turistii prin accesul lor la pastravii din bazine si incubatoarele de icre care sunt aduse din Europa. Consideram ca in zona de ... citeste toata stirea