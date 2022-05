Gabriela Bodin, pictorita din Bergamo, expune in Romania dupa o absenta de 6 ani. Acum a ales Brasovul

Artista Gabriela Bodin, care traieste si lucreaza in Bergamo, revine in Romania pentru o expozitie solo, la sase ani dupa doua prezentari personale in cadrul unui singur turneu, la Bucuresti, unde a expus la Arcub si Galateca. Acum, sub titlul "Pavilionul", vor fi expuse la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania din Brasov lucrari reprezentative ale artistei originare din Focsani."*Pavilionul* este o metafora vizuala, care vizeaza unele dintre temele bine-cunoscutului roman ... citeste toata stirea