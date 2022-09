Gabriela Firea: 16.500 de adolescente au devenit mame anul trecut. Mamele minore sunt o realitate in Romania

16.500 de adolescente si tinere pana in 19 ani din Romania au devenit mame anul trecut, a anuntat Gabriela Firea.Ministrul Familiei, Gabriela Firea transmite, miercuri, ca mamele minore sunt o realitate in Romania. 16.500 de adolescente pana in 19 ani au nascut doar anul trecut, potrivit INS, spune oficialul.Ministerul Familiei isi propune, cu sprijinul specialistilor din Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, sa ajunga in centrele rezidentiale cu programul ... citeste toata stirea