Gabriela Firea: Incepem distribuirea voucherelor in Programul pentru Cresterea Natalitatii. Au fost aprobate 350 de dosare

Ministrului Familiei, Gabriela Firea, anunta printr-o postare pe Facebook ca marti, 17 ianuarie, vor fi distribuite primele 10 vouchere din Programul pentru Cresterea Natalitatii.Prin Programul pentru Cresterea Natalitatii, cuplurile infertile care vor sa aiba un copil primesc de la Guvern vouchere in valoare totala de 15.000 de lei. Bugetul pe acest an ar trebui sa acopere tratamentul pentru 10.000 de proceduri de feritilizare in vitro.Gabriela Firea scrie ca, in prima zi, doar 10 femei ... citeste toata stirea