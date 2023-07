Dupa doua zile de furtisaguri, prin Brasov si Fagaras, doi tineri aufost prinsi si dusi in arestul Politiei. 4 masini si o locuinta au fost pradate in acelasi mod: unul fura, al doilea tinea de sase. Autorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, complicele a fost eliberat dupa 24 de ore, urmand a fi cercetat sub control judiciar (aprobat de instanta pentru 60 de zile)."In urma cercetarilor desfasurate in cauza, politistii au stabilit faptul ca, sambata, 1 iulie, un tanar, de 21 de ani, ... citeste toata stirea