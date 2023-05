Politia Fagaras a rezolvat un caz primit in 17 aprilie, cand au fost sesizati ca s-au sustras cinci telefoane mobile si doua genti de dama lasate nesupravegheate pe o alee din cadrul unui complex turistic din localitate.Autorul a fost identificat acum, in peroana unui tanar, in varsta de 21 de ani, domiciliat in judetul Sibiu. Potrivit raportului IPJ, s-a constata ca, in tre timp, "suspectul a vandut doua telefoane mobile, iar doua carduri bancare, care se aflau intr-o geanta sustrasa, le-a ... citeste toata stirea