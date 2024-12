Gala Excelentei in Educatie 2024: Elevi si profesori brasoveni premiati de Consiliul Judetean

Gala Excelentei in Educatie 2024, evenimentul de traditie al Consiliului Judetean Brasov, are loc astazi la Centrul Cultural Reduta.Un numar de 116 elevi si profesori brasoveni vor fi rasplatiti cu premii intre 1.400 si 3.000 de lei de Consiliul Judetean Brasov in cadrul evenimentului Gala Excelentei in Educatie 2024.Sustinerea excelentei in educatie, promovarea si recunoasterea valorilor judetene constituie un obiectiv important pentru Consiliul Judetean Brasov.In acest sens, Gala ... citește toată știrea