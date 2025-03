Gala Premiilor in Cultura Brasov 2024: Castigatorul anului este Muzeul de Arta

Muzeul de Arta Brasov a fost castigatorul serii la Gala Premiilor in Cultura Brasov 2024, care a avut loc vineri seara, la Rectoratul Universitatii Transilvania din Brasov, Sala Studio 181. Institutia a castigat patru premii in cadrul Galei, pentru expozitiile si proiectele propuse de-a lungul anului trecut. De asemenea, Asociatia Fanzin a primit doua premii si la fel si Filarmonica.Castigatorii au fost stabiliti in urma votului publicului (50%) si evaluarii unui juriu din afara Brasovului. ... citește toată știrea