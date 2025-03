Gala Premiilor in Cultura la Brasov, vineri

Vineri, de la 18,00, la Rectoratul Universitatii Transilvania din Brasov, Sala Studio 181, vom afla care sunt evenimentele si organizatiile culturale ale anului 2024 in oras. Va fi Gala Premiilor in Cultura la Brasov pentru anul 2024, eveniment organizat de Consortiul Cultural Corona, care isi propune sa recunoasca si sa premieze performanta, creativitatea si contributia artistilor, organizatiilor si initiativelor culturale care au imbogatit scena culturala a Brasovului in anul precedent.In ... citește toată știrea