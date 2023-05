MOL Romania si Fundatia pentru Comunitate au acordat, pentru al 13-lea an consecutiv, 10 Premii Mentor pentru excelenta in educatie. Gala Premiilor Mentor a fost organizata la Timisoara, Capitala Europeana a Culturii, acolo unde a fost anuntata deschiderea nominalizarilor pentru a 14-a editie. Le puteti face pana in 31 decembrie 2023, atat in nume propriu, cat si in numele unui grup. "Formularul de nominalizare se gaseste pe site-ul Fundatiei Pentru Comunitate, iar evaluarea nominalizarilor ... citeste toata stirea