Gala Profesorul Anului din mediul rural, la Brasov. 21 de finalisti din 16 judete, nu de la Brasov

Profesori, invatatori si educatori care cred in potentialul elevilor din mediul rural si ii sprijina pentru a deveni mai mult vor fi evidentiati astazi, 24 februarie, in cadrul Galei Profesorului Anului din mediul Rural. Editia 2025 a evenimentului are loc la Opera Brasov si are 21 de finalisti nominalizati la 7 categorii de premiere."In ciuda tuturor provocarilor implicate de profesia de cadru didactic in mediul rural - de la naveta provocatoare, la conditiile si resursele mereu mai putine, ... citește toată știrea