Galeria virtuala a Muntilor Fagaras: o munca de 3 ani pusa la dispozitia lumii

Prima galerie virtuala dedicata unui lant muntos din Romania surprinde in imagini si povesti frumusetile intalnite in natura si in comunitatile din Fagaras. Cei care nu pot lua la pas cararile montane au la dispozitie, la doar un click distanta, o prezentare online a zonei. "Aceasta galerie virtuala recreeaza in sapte sali tematice padurile, pasuni alpine, flora, ape, comunitati sau varfuri si vizitatorii pot asculta povesti realizate pentru fiecare sectiune in parte. Sunt atat fotografii, cat ... citeste toata stirea