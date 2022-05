GALERIE FOTO Cum va arata cea mai moderna baza sportiva din judet, care va fi gata la finalul anului, la Zarnesti

Orasul Zarnesti va avea, la finalul acestui an, cea mai moderna baza sportiva din judet.Totul datorita unui proiect obtinut de Primaria Zarnesti, cu bani de la Compania Nationala de Investitii si cofinantare de 10% din bugetul local. Complexul sportiv a costat 15 milioane de lei. Un milion este contributia primariei. In 2018, Primaria Zarnesti a facut prima solicitare catre CNI.Procedurile au durat mai bine de doi ani, insa proiectul a fost acceptat spre finantare. Lucrarile au inceput in ... citeste toata stirea