Utilaje, materiale, muncitori, pavele, borduri, strazi inchise, copaci pusi la pamant, oameni nemultumiti, lucrari incepute si abandonate, asfaltare pe ploaie. Cam aceasta este situatia in Fagaras. Ce trebuia facut in cinci ani se incearca sa se realizeze in 6 luni. Intr-o graba fara precedent, ,,mobilitatea urbana" trebuie data gata pana la 31 decembrie 2023, altfel, lucrarile nu vor fi decontate din fonduri europene. Si exista precedentul prin care multe din deconturile cerute la plata de ... citeste toata stirea