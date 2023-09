Masinile alimentare cu GPL (gaz petrolier lichefiat) nu au acces in cele doua parcari publice subterane administrate de Primaria Brasov, insa in cea proiectata a fi realizata la Gara Brasov aceasta categorie de masini ar putea intra. Mai exact, potrivit proiectului, pentru parcarea de la Gara, sase locuri sunt alocate acestor vehicule. "Locurile vor fi amenajate la primul nivel subteran, aproape de iesire. In zona respectiva se vor instala sisteme de detectie a ... citeste toata stirea