Garajul RATBV, mult mai scump decat in anul 2020

Primaria Brasov va trebui sa gaseasca o suma considerabila pentru completa banii europeni obtinuti in anul 2020 pentru construirea noului garaj al RATBV. Astfel, daca in anul 2020, cand a fost accesata finantarea europeana, valoarea investitiei era estimata la 76.440.247 lei, in prezent, suma necesara realizarii investitiei este de 290.839.462 lei, cu tot cu TVA. Noua valoare a fost stabilita de firma care a realizat proiectul tehnic aferent investitie, iar suma va fi supusa aprobarii ... citeste toata stirea