Primaria din Sacele vrea sa vina in sprijinul familiilor defavorizate care traiesc in cel mai mare cartier de romi din tara, Garcini, si sa construiasca un ansamblu de locuinte sociale. Pentru amenajarea acestora, edilii au obtinut o finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, iar in prezent, documentatia tehnica privind impactul proiectului asupra mediului este in curs de avizare la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov.Casele vor avea cate 4 unitatile ... citeste toata stirea