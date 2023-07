Primaria Rasnov a instalat un gard electric pentru prevenirea incidentelor si pentru a stopa coborarea ursilor in oras.Pentru prevenirea incidentelor si pentru a stopa coborarea ursilor in oras, mai exact in curtea Policlinicii, Primaria Rasnov a achizitionat un gard electric, care a fost montat la liziera padurii."In ultimele zile, ursul si-a facut o obisnuinta si ... citeste toata stirea