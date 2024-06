Garda Cetatii Fagaras revine! Astazi, prima defilare din acest an

Garda Cetatii Fagaras revine, iar strajerii vor defila astazi, pentru prima data in acest an.Atmosfera din Cetatea Fagaras incepe sa fie ca in vremurile de glorie, demult apuse.Conducerea Cetatii Fagarasului anunta ca astazi, 8 iunie, Garda Cetatii Fagaras va avea prima defilare din 2024.Ceremonialul militar va fi reluat oficial astazi, de la ora 12.00, in Cetatea Fagaras.Garda Cetatii Fagaras, cu ... citește toată știrea