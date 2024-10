Garda de Mediu Covasna: Aproape 600 de controale si amenzi de peste 1 milion de lei in acest an

Garda de Mediu Covasna a aplicat anul acesta 75 de amenzi contraventionale in valoare totala de aproape un milion de lei si a suspendat activitatea a sase societati comerciale pentru diverse abateri de la legislatie, informeaza conducerea institutiei.Potrivit sursei citate, in primele 9 luni din acest an, comisarii Garzii de Mediu Covasna au efectuat 575 inspectii planificate si neplanificate, in urma ... citește toată știrea