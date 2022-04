Garda de Mediu, dotata cu drone pentru masurarea calitatii aerului

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Garda de Mediu vor fi dotate cu drone cu senzori si 21 de autolaboratoare pentru masurarea calitatii aerului. Decizia a fost luata in sedinta de Guvern, iar bugetul alocate este de peste 57 de milioane de lei.Executivul a aprobat in sedinta de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor proiectul de HG "Extinderea si modernizarea infrastructurii de monitorizare si control a calitatii aerului in scopul cresterii acuratetei ... citeste toata stirea