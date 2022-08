Garda de Mediu - fara "arme" impotriva mirosului

Brasovul este una din principalele zone turistice ale Romaniei, iar mirosul neplacut persista in oras de mai multe zile, ceea ce nu este de natura sa atraga si mai multi turisti, asa cum isi doresc cel putin cei din HoReCa. Situatia nu este una in premiera, deoarece in fiecare an, cel putin primavara si toamna, acelasi miros deranjant este prezent in Brasov pentru cateva zile sau chiar o saptamana. Dupa cum relatam si in editia de ieri, la Comisariatul Garzii Nationale de Mediu au sosit in ... citeste toata stirea