Gardul cu vecinul e motiv de cearta? Cine are obligatia sa il intretina, tu sau el ori platiti amandoi?

Pentru cei care locuiesc la curte, si au vecini, legislatia in vigoare, Codul Civil, are anumite reglementari clare, inclusiv in cazul in care gardul cu vecinul e motiv de cearta. Conform legislatiei, este specificat clar cine are obligatia sa il intretina, tu sau el, ori platiti amandoi. Ce se intampla cand gardul cu vecinul e motiv de cearta?Dupa cum bine se stie, in Codul Civil exista anumite texte de lege care specifica in mod clar cand si cum vecinul poate sa-si ingradeasca proprietatea. ... citește toată știrea