Gary Hoffman, unul dintre cei mai valorosi violoncelisti din lume, in iunie, pe scena Filarmonicii Brasov

Filarmonica Brasov va aduce pe scena Salii Patria un nou nume de talie mondiala, in iunie, dupa succesul cu Mischa Maisky. Violoncelistul american Gary Hoffman va canta pe 9 iunie, de la ora 19.00, alaturi de orchestra Filarmonicii Brasov, dirijata tot de un american, maestrul Daniel Spaw.Programul concertului este: George Gershwin: "Let 'Em Eat Cake: Overture (arr. Don Rose)", Samuel Barber: "Adagio for Strings", Franz Schreker: "The Birthday of the Infanta", Antonin DvoL(Trade Mark)ak: ... citeste toata stirea