Gasit dupa 10 ani

Un brasovean cautat timp de 10 ani in toata lumea a fost prins in Marea Britanie si adus marti, 5 octombrie, in tara. In ianuarie 2014, Tribunalul Brasov l-a condamnat la 10 ani cu executare pentru infractiunile de constituirea unui grup infractional organizat si skimming (procesul de copiere a datelor stocate pe banda magnetica a cardului, folosind dispozitive electronice speciale; practic, hotii pot fura informatiile de pe card si, ulterior, le pot folosi pentru a retrage sume de bani ... citește toată știrea