Gasit dupa un an. Un caz cu "morala" de la IPJ, faceti buletin cainelui

La mai bine de un an de cand a fost anuntat drept pierdut, un caine a fost gasit si se afla din nou in grija stapanilor. Marti, 18 iunie, politistilor din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor - Brasov le-a fost semnalat un caz specific muncii lor. Cineva a observat un caine neingrijit, care parea sa nu beneficieze de atentia corespunzatoare, astfel ca oamenii legii s-au dus direct intr-acolo si l-au gasit pe patruped. De la localnici au stabilit ca animalul aparuse in zona de cateva zile, ... citește toată știrea