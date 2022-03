O fata de 16 ani din Brasov a plecat de acasa vineri, 11 martie, in jurul orelor 10.00, si nu s-a mai intors. Alertata, mama fetei a anuntat politia in legatura cu disparitia fetei. Disparitia a fost inregistrata duminica, 13 martie, cazul fiind mediatizat in jurul orelor 14.30, cu acordul familiei, in speranta ca sunt persoane care pot ajuta la gasirea copilei.Cazul a fost ... citeste toata stirea