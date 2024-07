Gasita in Egipt. Brasoveanca disparuta dupa ce si-ar fi facut cont pe Tinder, identificata dupa 5 zile de cautari internationale

Miercuri, 10 iulie, autoritatile au anuntat ca au reusit sa dea de urma brasovencei a carei disparitie a ajuns "caz international". Disparuta din 25 iunie, sesizat Politiei in 6 iulie, Sabina Aurelia Tomescu a tinut cateva zile "prima pagina" a publicatiilor din Romania.Rudele credeau ca romanca, in varsta de 41 de ani, a cazut in plasa traficantilor de carne vie, dupa ce si-ar fi facut un cont pe Tinder (o aplicatie online de intalniri pentru adulti), unde ar fi cunoscut un barbat care i-ar ... citește toată știrea