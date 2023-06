Duminica, 25 iunie, in jurul orelor 11.00, IPJ Brasov a mediatizat un caz de disparitie al unei batrane, cu un apel catre populatie sa sune la 112, daca poate oferi informatii. "Numita Negot Viorica-Zoe, in varsta de 83 de ani, a plecat voluntar de la locuinta sa din municipiul Brasov, judetul Brasov, in data de 25.06.2023, in jurul orei 03.45, si nu a mai revenit pana in prezent", au ... citeste toata stirea