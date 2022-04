Gater din Brasov: depozitul plin, acte pe nimic

In cursul zilei de joi, 31 martie, politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica Brasov - Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol, impreuna cu reprezentati ai Garzii Forestiere Brasov, au efectuat verificari la nivelul unei societati comerciale situata pe raza judetului Brasov, ce are ca domeniu de activitate exploatarea masei lemnoase."In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca societatea in cauza detinea intr-o singura rampa de exploatare, material lemnos ... citeste toata stirea