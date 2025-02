Generalul Catalin Zisu, sub control judiciar, pentru o cautiune de 1 milion de lei

Generalul Catalin Zisu, sub control judiciar, pentru o cautiune de 1 milion de leiDistribuie daca iti place!Generalul Catalin Zisu a fost pus sub control judiciar pe cautiune. Seful Logisticii Armatei Romane trebuie sa achite 1 milion de lei in 7 zile.Generalul Catalin Zisu a fost dus, vineri seara, cu mandat de aducere la sediul DNA, pentru audieri, scrie Gandul.ro.El este acuzat de o frauda de 2,4 milioane de euro. In urma perchezitiilor procurorii au gasit la el acasa 2.000 de ... citește toată știrea