"Generatia Tech", v.2

Dupa succesul primei editii a programului de formare in IT si competente digitale "Generatia Tech", Primaria Brasov, in in parteneriat cu Digital Nation si Agentia Metropolitana Brasov au anuntat luni, 6 iunie, lansarea celei de-a 2-a editii. Spre deosebire de editia precedenta, cand au beneficiat de burse gratuite 420 de persoane (selectate dintr-un numar total de 1.050 de candidati), anul acesta, primarul Brasovului, Allen Coliban, a declarat ca numarul de burse oferite tinerilor brasoveni ar ... citeste toata stirea