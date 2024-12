Generatia Z si cheltuielile de sarbatori: Prioritizeaza cadourile semnificative, in ciuda anxietatii financiare

Un studiu recent realizat de The Harris Poll releva ca americanii planuiesc sa cheltuiasca mai mult pe cadouri de sarbatori decat oricand inainte, iar Generatia Z conduce acest val de consum, relateaza WWD.Potrivit sondajului efectuat pe un esantion de 2.095 de adulti americani la inceputul lunii noiembrie, Generatia Z intentioneaza sa cheltuiasca, in medie, 1.638 de dolari, mai mult decat dublul mediei Baby Boomerilor, care se situeaza la 681 de dolari. Totusi, aceasta generozitate are un ... citește toată știrea