"Sunt intru totul pregatit sa induc in eroare si sa rostesc neadevaruri daca asta va ajuta la castigarea razboiului", Presedinte F. D. Roosevelt (inlocuit in aprilie 1945 de Harry S. Truman). Liderii americani au reusit forma perfecta de Holocaust si au demonstrat in anul 1945 ca lupta pentru putere nu cunoaste mila, pofta de sange si moarte fiind mai puternica decat orice urma de ratiune. Ziua de 6 august 1945 a ramas ca o mare crima. Bomba atomica lansata din bombardierul B-29 botezat Enola ... citeste toata stirea