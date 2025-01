Geografia nu ajuta Brasovul

Senzorii care masoara calitatea aerului in judetul Brasov inregistreaza valori mai mari in ceea ce priveste concentratia de particule din aer (PM 10 si PM 2,5) in cursul iernii. De altfel, inclusiv ieri, statia de monitorizare a calitatii aerului de la Codlea a generat date din care rezulta o calitate slaba a aerului, insa, astfel de rezultate nu sunt anormale, sustin reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov."In perioada rece se inregistreaza depasiri. O prima cauza este ... citește toată știrea