Geografia Romaniei va deveni materie separata la liceu, incepand din 2026, anunta ministrul Daniel David

Geografia Romaniei, disciplina separata in liceu. Geografia Romaniei va deveni o materie distincta in liceu, anunta, vineri, ministrul Daniel David, dupa consultari cu reprezentantEi ai comunitaE tEii geografilor din RomaE,nia.Ministrul Educatiei, Daniel David, a anuntat ca Geografia Romaniei va deveni o disciplina separata in liceu, iar schimbarea va intra in vigoare incepand cu anul scolar 2026