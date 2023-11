George Buhnici a pierdut procesul cu CNCD la Curtea de Apel si trebuie sa plateasca o amenda de 3.000 de lei pentru declaratiile despre "femeile cu vergeturi pe plaja". George Buhnici s-a ales cu o amenda usturatoare in urma cu un an pentru comentariile facute despre "femeile cu vergeturi si celulita".Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a aplicat, la 31 august 2022, sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 20.000 de lei. ... citeste toata stirea