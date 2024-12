George Scripcaru a votat la alegerile parlamentare

Brasovenii, alaturi de toti romanii, isi aleg astazi reprezentantii in Senatul Romaniei si in Camera Deputatilor.Peste 2,8 milioane de romani si-au ales deja parlamentarii care sa ii reprezinte in cele doua camere legislative;Printre acestia si primarul Brasovului George Scripcaru si-a exprimat optiunea pentru viitorii senatori si deputati ai Brasovului;,,Am votat pentru Brasov, ca sa fie reprezentat in Parlamentul Romaniei de oameni priceputi, oameni cu experienta, care sa ajute la ... citește toată știrea