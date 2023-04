Judecatorii Tribunalului Covasna l-au achitat joi, 20 aprilie, pe fostul primar George Scripcaru, in dosarul de santaj deschis in urma unei plangeri a femeii de afaceri Melinda Tutuianu.Judecatorii au dispus achitarea in baza art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedura penala: "nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea". Pe acelasi temei, a fost achitat si George Cornea, fostul director al RATBV, societatea de transport public, acuzat de complicitate la santaj. Daca achitarea va ramane ... citeste toata stirea