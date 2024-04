George Scripcaru ramane cel mai achitat primar din Romania. Acesta a fost achitat, astazi, in ultimul dosar care mai era pe rol

Directia Nationala Anticoruptie a dat chix in al patrulea dosar in care a incercat sa-l execute pe fostul primar al municipiului Brasov George Scripcaru.Scripcaru a castigat si in ultimul dosar, in care DNA a vrut sa-l faca pentru o presupusa fapta de santaj legata de campania electorala din anul 2020 (detalii AICI!). Potrivit magistratilor, "nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea".Cum achitarea a ramas definitiva, Scripcaru isi pastreaza recordul de "cel mai achitat primar ... citește toată știrea