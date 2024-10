George Scripcaru, validat de catre magistrati in functia de primar al Brasovului

Vineri, 11 octombrie, intr-o sedinta publica, magistratii Judecatoriei Brasov i-au validat mandatul pentru functia de primar al Brasovului lui George Scripcaru, obtinut in urma scrutinului din data de 9 iunie. Sentinta este cu drept de apel in doua zile, iar dupa ce va trece si aceasta perioada de contestatii, prefectul poate face numirea efectiva in functie, iar primarul sa isi inceapa activitatea.Reamintim ca peste 112.000 de brasoveni, dintr-un total de 242.959 de alegatori, au ... citește toată știrea