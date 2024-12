George Simion: "CCR arunca tara efectiv in aer. Este o nebunie ce se intampla. Facem apel la calm!"

George Simion a oferit o reactie in direct la Realitatea Plus in legatura cu decizia CCR cu privire la anularea primului tur al alegerilor prezidentiale."Se pare ca partidele vechi nu au inteles nimic din mesajele poporului, poporul este suveran si ceea ce incearca ei acum este o lovitura de stat. Sa le fie rusine acestor 9 judecatori de la CCR, sa le fie rusine celor care au comandat aceasta lovitura de stat. Sa le fie rusine celor care isi bat joc de poporul roman. Astept motivarea CCR si ... citește toată știrea