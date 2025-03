Georgescu ramane sub supraveghere

Judecatoria Sectorului 1 a respins, joi, 6 martie, ca neintemeiata, cererea fostului candidat Georgescu Calin de ridicare a controlului judiciar. Decizia instantei este definitiva.Georgescu este cercetat penal de procurorii Parchetului de pe Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru infractiunile de: instigare la actiuni impotriva ordinii constitutionale, in forma tentata; comunicarea de informatii false; fals in declaratii in forma continuata (privind sursele de finantare a campaniei ... citește toată știrea