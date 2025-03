Gesturi ciudate pe care le faci atunci cand esti bolnav

Un studiu, realizat in luna decembrie 2024, a oferit o privire asupra modului in care boala afecteaza relatiile si viata de zi cu zi in perioada de iarna.Cercetarea, efectuata de Talker Research si comandata de Zipfizz, a constatat ca lipsa de energie este cea mai frecventa nemultumire in ceea ce priveste sanatatea in timpul iernii, afectand 58% dintre respondenti. Au urmat simptomele obisnuite ale racelii, 42% au avut tuse, 40% au raportat dureri de gat si 38% au avut de-a face cu congestie. ... citește toată știrea