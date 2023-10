Organizatia judeteana Brasov a PMP (Partidul Miscarea Populara) are o noua conducere, aleasa in conditiile in care fostul presedinte, Florin Postolachi, a demisionat din functie, dupa ce nu s-a mai inteles cu colegii de partid. Astfel, in 16 octombrie, presedinte interimar al filialei judetene a fost desemnat Gheorghe Ialomitianu, care este si vicepresedinte la nivel national, coordonand Departamentul Finante - Banci."In perioada urmatoare, PMP Brasov perioada urmatoare va continua sa-si ... citeste toata stirea