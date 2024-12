Gheorghe Urdea Slatinaru, eroul anticomunist de la Grid. A fost prigonit prin Muntii Sincii timp de 7 ani, iar alti 10 ani, incarcerat de comunisti

Gheorghe Urdea-Slatinaru a fost gridanul pentru care comunismul a reprezentat raul venit peste Romania. Impreuna cu invatatorul Ion Pridon, unchiul sau, au organizat alegerile la Venetia de Jos, in 1946, alungandu-i cu forta pe comunisti. Este simbolul Rezistentei Anticomunste din satul Grid.Avea 34 de ani cand a urcat in muntii Sincii unde a stat prigonit 7 ani. Capturat de securitate in 1953 a fost judecat si condamnat. Isi purta traistuta cu initialele USA, Urdea Slatinaru Areta, numele ... citește toată știrea